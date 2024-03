Incendio a Gragnano nella notte | distrutte sei automobili | palazzo evacuato

(Di venerdì 22 marzo 2024) Paura(Napoli) per l'di alcunein via Nastro; le fiamme hanno lambito un edificio,per qualche ora.

Maxi - incendio di sei auto nella notte: l'allarme: Secondo quanto finora ricostruito, ancora da verificare, l'incendio sarebbe partito da una vettura, spostandosi lentamente verso le altre vicine. Le fiamme hanno lambito anche un palazzo, poi ...

Gragnano, scoppia incendio in un ristorante: otto ustionati e un ricoverato: Dipendenti e clienti in fuga dalle fiamme in un ristorante di Gragnano, nel Napoletano . L'incendio sarebbe divampato nel locale "La Cantina del Castello" dopo uno scoppio improvviso proveniente dalla cucina. Lo riporta Repubblica. La struttura quasi ...