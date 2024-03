In viale Lombardia non sono case Mm

(Di venerdì 22 marzo 2024) Precisazioni sulla strategia del Comune sul futuro dellepopolari. L’Ufficio stampa MM Spa invia una nota relativa agli immobili municipali di: "Con riferimento a quanto pubblicato ieri nell’articolo “Sabato in tour per la Milano ‘in vendita’” precisiamo che gli alloggi dinondi proprietà di MM Spa. MM cura esclusivamente la manutenzione del patrimonio erp di proprietà del Comune di Milano".

Anfiteatro verde, giochi, sport e un biolago: un pezzo di Monza come City Life - Il programma integrato di intervento prevede la trasformazione di questo spazio in un'ampia zona verde multifunzionale ...mbnews

