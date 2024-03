«In tutti i sensi» | il miraggio dell’inclusività nella scuola italiana | «Mi dispiace ma suo figlio non imparerà mai» – Il podcast   

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 22 marzo 2024) Quando sei costretto a percorrere 80 km al giorno per raggiungere l’unicache ha deciso di accogliere tuocon disabilità, ti chiedi se il Paese in cui vivi sia davvero garante dei tuoi diritti. Quando a sparire di colpo è la sua insegnante di sostegno, ponte fondamentale per qualunque ragazzo e l’ambiente scolastico che lo circonda, ti chiedi anche se è poi così giusto ostinarsi a desiderare anche per lui una carriera scolastica comequelli della sua età. Si tratta di un diritto all’istruzione che è ancora privilegio di pochi e che la quarta puntata del podcast Inaffronta con le testimonianze di chi vive sulla propria pelle la discriminazione di una libertà inviolabile. Il tavolo guidato dalla giornalista Giada Giorgi si fa non solo occasione per scendere in ...