In macchina con tirapugni e catene con il pusher | un arresto

(Di venerdì 22 marzo 2024) Tempo di lettura: 2 minutiDue giovanissimi, tra cui un minore di 17 anni, si sono appartati in una zona isolata di Casal di Principe (Caserta) con lo spacciatore di droga, pensando di non essere visti, ma sono stati invece notati dai carabinieri e sottoposti a controllo: l’esito ha portato a due denunce e all’del. E’ accaduto poco dopo le 23 di ieri, quando i carabinieri della compagnia di Casal di Principe hanno notato un furgoncino fermo al buio in una strada sterrata; si sono così fermati scoprendo che a bordo, sui sedili anteriori, c’erano un 19enne alla guida e a fianco un 17enne, mentre dietro c’era un nigeriano di 45 anni già noto proprio per reati di droga. Le tre persone sono state sottoposte a perquisizione; nell’auto i carabinieri hanno trovato unin metallo con lama, una catena in acciaio con un ...

Sesto San Giovanni – Multimedica riduce il suo impatto ambientale con un -75% del volume dei rifiuti ospedalieri a rischio infettivo, grazie a una nuova tecnologia. In due ospedali sono stati ... (ilgiorno)

Dopo un avvio di stagione molto deludente, in cui è rimasto sempre alle spalle del compagno di squadra George Russell arrivando settimo in Bahrain e nono in Arabia Saudita, Lewis Hamilton vuole ... (oasport)

Finalmente è iniziata la primavera e con lei la le Offerte di primavera Amazon ! Si tratta di un periodo di cinque giorni di sconti irresistibili su una vasta gamma di prodotti, tra cui articoli per ... (dilei)

In macchina con tirapugni e catene e con il pusher - Due giovanissimi, tra cui un minore di 17 anni, si sono appartati in una zona isolata di Casal di Principe (Caserta) con lo spacciatore di droga, pensando di non essere visti, ma sono stati invece ...ansa

Ilary Blasi, siparietto in macchina con Cristian Totti: "Dalla guida..." - Ilary Blasi ha condiviso su Instagram un video in cui è in macchina con il figlio Cristian Totti: alla guida proprio il giovane calciatore, che lo scorso novembre ha compiuto diciotto anni. “Dalla ...corrieredellosport

Lavoratori qualificati sempre più difficili da trovare anche in Sardegna - Lavoratori qualificati sempre più difficili da trovare anche in Sardegna: danni per 208 milioni di euro. L’allarme delle imprese artigiane sarde: mancano più di 8mila addetti ma il 21,4% dei giovani è ...sangavinomonreale