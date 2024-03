In Europa sono pochissimi gli allenatori neri | ruoli di comando non gliene danno Giornale

(Di venerdì 22 marzo 2024) Dopo il caso Acerbi, che ha riportato alla ribalta il tema del razzismo tra i calciatori, iloggi pone l’accento su un’altra forma di razzismo del calcio europeo, quello relativo aglie in genere aidirigenziali all’interno dei club. “Nei 5 magioni campionati europei solo 4 panchine su 96occupate da, 2 in Premier League (Company al Burnley e Nuno al Nottingham), e 2 in Ligue 1 (Vieira allo Strasburgo e Kombuaré al Nantes). In Serie A c’è un precedente illustre, per quanto fugace: Clarence Seedorf sulla panchina del Milan nel gennaio del 2014?. Una bella forbice in termini statistici che peggiora se si considera anche i campionati si seconda divisione. Con loro si arriva ad annoverare 200 squadre e i tecnici di colore salgono a 8. Tutto ...

I papà italiani sono i più vecchi d’Europa : lo certifica, in occasione della Festa del papà , la Società italiana di andrologia (Sia), secondo cui l’età media degli uomini del nostro Paese per il ... (tpi)

Presentato “Mind the gap” della Fondazione Italia Digitale - Roma, 22 mar. (askanews) – Un’Italia pienamente e compiutamente digitale, in cui l’innovazione diventi uno strumento fondamentale per ridurre le disuguaglianze e per far crescere il Paese, che dia a t ...askanews

Genoa formato Europeo: doppietta azzurra per Retegui, tripletta Gudmundsson con l'Islanda - Il club l'ha donata al centravanti rossoblù, impegnato in Florida con la Nazionale, al suo arrivo in aeroporto Mateo Retegui è stato accolto con tutti gli onori al suo arrivo… Leggi ...informazione

Terni. Nuova Ztl, il pasticcio delle aree vietate: raccolta dei rifiuti in tilt - TERNI Ztl, la lista degli scontenti si allunga e le richieste di modifica al nuovo regolamento aumentano. C'è Asm, ad esempio, che dovendo inviare al Comune l'elenco dei mezzi ...ilmessaggero