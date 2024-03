In chiaro sulla Rai quarti e semifinali Europa League e gli Internazionali BNL d’Italia 2024 e 2025

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 22 marzo 2024) Adesso è ufficiale. Due partite deidi finale e duecon le squadre italiane in campo dell’saranno visibili inRai. Lo ha fatto sapere la tv di Stato, che ha chiuso quest’accordo con Sky per la sublicenza dei diritti televisivi, intesa che comprende anche gliBNLdi tennis. Nel dettaglio, due partite deidi finale e due di semifinale di questa stagione di Uefacon una squadra italiana in campo e la finale, in caso di presenza di una squadra italiana. E poi, undici match singolari (uno al giorno) del torneo maschile degliBnldi tennis, più la finale ...