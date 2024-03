In arrivo su YouTube un corto animato dello Spider-Man di Miles Morales

(Di venerdì 22 marzo 2024) TheWithin: a-Verse Story è il titolo del prossimometraggioche Sony Pictures Animation pubblicherà, sul proprio canale, il 27 marzo alle 6:00 (US). Il, prodotto da Sony Pictures Animation e Sony Pictures Imageworks, fa parte dell’universo di-Man: Across the-Verse e avrà per protagonista-Man alle prese con le sue varie responsabilità di adolescente, studente e supereroe. Nel tentativo di conciliarle, si ritroverà ad affrontare una crisi di panico e a dover gestire la propria ansia, imparando che chiedere aiuto sia un grande atto di coraggio al pari di proteggere la città. Una scena di-Man: Across the ...

