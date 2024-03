Imprese danneggiate dal maltempo | finanziamenti agevolati fino a 50mila euro

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 22 marzo 2024) Genova, 22 marzo 2024 - Leliguri che lo scorso novembre hanno subito danni dovuti alpotranno, a partire dal prossimo 3 aprile, far richiesta al nuovo fondo di garanzia di Regione Liguria. Lo strumento finanziario dispone della dotazione economica iniziale di un milione di, a valere sul Fondo strategico regionale, e potrà avvalersi, nella sua strutturazione e in leva finanziaria, della sinergia del Sistema bancario e creditizio regionale che consentirà il rilascio di garanzie dirette e indirettea 7 volte la consistenza del fondo. “Con il supporto di Filse, abbiamo svolto incontri tecnici con il sistema bancario per la messa a punto di uno strumento che potesse dare liquidità alle micro, piccole e medieliguri che hanno subito danni dagli eventi calamitosi di ...