Impianto Biodigestore di Saliceti | quali strategie per il futuro ?

(Di venerdì 22 marzo 2024) Sarzana (La Spezia) 22 marzo 2024 - La speranza riaccesa da Anac, l’autorità anticorruzione che ha chiesto dettagliate informazioni sul procedimento di gara europea del 2016 che ha avviato il percorso di Iren Recos di realizzazione dell’dei rifiuti sarà il tema affrontato sabato pomeriggio alle 16 nella sala parrocchiale di Santo Stefano Magra organizzato dai comitati No, Sarzana che botta!, Acqua Bene Comune, Italia Nostra, Cittadinanzattiva. Nei giorni scorsi i comitati si sono incontrati con i sindaci Massimo Bertoni di Vezzano Ligure e Paola Sisti di Santo Stefano Magra invitati all’incontro di oggi. Proprio la prima cittadina santostefanese, non presente alla consegna del cantiere qualche settimana fa, ha contattato i legali Piera Sommovigo e il giurista ambientale Marco Grondacci. Il cantiere ...

