Il vuoto di potere nel Medio Oriente post-americano

(Di venerdì 22 marzo 2024) È passato poco più di un anno da quando Arabia Saudita e Iran hanno annunciato un accordo che ha spiazzato le cancellerie occidentali. Dopo anni di tensioni che hanno infiammato il, il 10 marzo dell’anno scorso i due Paesi hanno dichiarato di aver siglato un’intesa a Pechino per normalizzare le proprie relazioni diplomatiche. Un successo per la diplomazia cinese, raggiunto senza il coinvolgimento di Europa e Stati Uniti. Come scritto dal New York Times, l’accordo ha «sovvertito la diplomaziarientale» e «sfidato gli Stati Uniti», lasciando Washington in disparte. Dopo il ritiro precipitoso degli Stati Uniti dall’Afghanistan, l’intesa era vista da alcuni come l’ulteriore segnale di una nuova era “-americana” in. A voler ridurre l’impegno nella ...