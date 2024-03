“Il vero colpo di Vladimir” Isola dei Famosi 2024 | tra i concorrenti spunta il big della tv

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 22 marzo 2024) L’deiinizierà tra pochissimo tempo. Infatti, la prima puntata è prevista per l’8 aprile in prima serata su Canale 5. E in queste ore si è saputo cheLuxuria sarebbe al lavoro per un grande. Il nome di questo possibile concorrente è da far venire la pelle d’oca, perché si tratta di uno dei personaggi più amatitelevisione italiana. Certamente portarlo in Honduras sarebbe fondamentale anche per ottenere degli ascolti tv sensazionali. Grandissima ambizione quindi per l’deie Luxuria, che spera di sferrare questo. Si tratterebbe di un concorrente straordinario, che mai prima d’ora ci è cimentato in reality show. E ci sarebbe enorme curiosità per capire cosa farebbe con gli altri ...