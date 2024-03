Il social di Donald Trump sarà quotato in borsa | approvata la fusione con DWAC E cosa cambia per il pagamento della multa multimilionaria

(Di venerdì 22 marzo 2024) Gli investitori di Digital World Acquisition Corp. hanno approvato lacon Truth, ilmedia di. Si tratta di un passo necessario per la quotazione inlunedì che potrebbe salvare l’ex presidente dalla confisca dei suoi beni.deterrà circa il 60%società, che al prezzo attuale delle azioni di Digital World varrebbe circa 3,3 miliardi di dollari. Lui e altri investitori potrebbero guadagnare decine di milioni di azioni in più grazie a una clausola di “earnout” legata all’andamento del titolo, ha dichiarato Digital World in un documento SEC. C’è però, sottolinea il Washington Post, una clausola di blocco nell’accordo di, che impedirà ae ad altri importanti azionisti di vendere le ...

Usa, via libera a Truth social in borsa, Trump potrà incassare 3 mld usd - New York, 22 mar. (askanews) – L’assemblea degli azionisti della Digital World Acquisition Corporation, una società veicolo per la quotazione, ha approvato la fusione con la società di social media pr ...askanews

Approvata fusione, social di Trump sarà quotato in Borsa - Gli investitori di Digital World Acquisition Corp. hanno approvato la fusione con Truth, il social media di Donald Trump. Lo riportano i media americani. (ANSA) ...ansa

Ok alla fusione, il social di Trump sarà quotato in Borsa - Gli azionisti di Digital World Acquisition Corporation (Dwac) hanno approvato la fusione con la social media company di Donald Trump. L’accordo, scrive la Cnbc, potrebbe fruttare all’ex presidente 3 ...ilsole24ore