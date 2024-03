Catania , 13 marzo 2024 - Sono ore d'ansia per i genitori di un bimbo di 10 anni scomparso a Santa Maria di Licodia, in provincia di Catania . Le forze dell'ordine sono alla sua ricerca e il sindaco ... (quotidiano)

Il Sindaco di Catania Trantino agli ultras per i disordini all’Euganeo, ne è valsa la pena - Il primo cittadino si rivolge agli autori dei disordini all'Euganeo invitandoli a riflettere su quanto ottenuto: il match a porte chiuse ...itasportpress

Schlein, pranzo dem a Furci dopo manifestazione no Ponte. E viaggio in aereo con Salvini - A tavola con la segretaria nazionale del Pd. Conversazione politica tra antipasti di pesce, maccheroni e paccheri… Dopo la manifestazione per dire no al ponte a Torre Faro, la segretaria nazionale del ...tempostretto

Belpasso, il ministro Salvini alla cerimonia d’avvio dei lavori della Metropolitana - Il Ministro alle infrastrutture Matteo Salvini ha presenziato questa mattina nella stazione della FCE di Piano Tavola, frazione di Belpasso alla cerimonia per l’avvio dei lavori della tratta della met ...corrieretneo