Il “Sexgate” che rischia di stravolgere le poche certezze sulla strategia della tensione

Leggi tutta la notizia su it.insideover

(Di venerdì 22 marzo 2024) Lo scoop de La Verità, che ha fatto emergere una vicenda particolarmente scabrosa che vede protagonista un colonnello del ROS, Massimo Giraudo, accusato di stalking da Donatella Di Rosa, meglio conosciuta come Lady Golpe, cui avrebbe inviato foto e video di esplicito contenuto sessuale, è solamente in apparenza un “”, come dichiarato da Federico Mollicone, InsideOver.