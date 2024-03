Il risveglio della sinistra a Bari | dopo anni di veleni manettari | ecco che diventa garantista

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 22 marzo 2024) È nel tardo pomeriggio di ieri che alladei mozzaorecchi un grido di gioia, roba da Tardelli al Bernabeu, è improvvisamente rimasto strozzato in gola. E come mai? Fino a poco prima, era festa grande, perché la magistratura fiorentina aveva di nuovo azzannato Marcello Dell'Utri, disponendo un sequestro preventivo di beni fino a un valore vicino agli 11 milioni di euro. Tanti soldi e tanta grazia, mediaticamente parlando, per i giustizialisti che – oplà – potevano andare sul sicuro: mettersi a sparare su un loro bersaglio di sempre e tentare così di occultare le disavventure baresi alle quali verremo tra poco, vera spina del fianco di unaabituata a considerare gli altri sistematicamente collusi, ma contemporaneamente ad assegnare a se stessa patenti antimafiose e bollini di legalità. (...) Clicca qui, registrati gratuitamente a ...