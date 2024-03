Il ricordo di Paola Tavarelli arriva fino in Parlamento

(Di venerdì 22 marzo 2024) Ieri l’ultimo commosso e partecipato saluto, nella chiesa di Nazzano, alla storica professoressa del liceo classico Rossi di Massa,, la cui memoria è giuntaalle stanze del, a Roma, grazie aldel deputato apuano Alessandro Amorese, che era stato suo alunno. "Durante il question time in commissione cultura, dedicato proprio all’importanza del Classico, ho ricordato, la mia professoressa di latino e greco, mancata proprio in queste ore, che rimarrà nel cuore di centinaia di studenti massesi". Un question time che era incentrato proprio sull’importanza del Classico nel percorso di studi e sulla necessità di garantirgli un futuro. "Ringrazio il sottosegretarioFrassinetti per aver ribadito la ...

Addio a Maria Paola e chiude “Il Laureando”, la tipografia degli studenti - Esistono persone e luoghi che accompagnano le azioni quotidiane, nei giorni di sole o di pioggia, con il cenno di un saluto o con la discrezione di un sorriso. Nel quartiere San Pio di Lecce, ...quotidianodipuglia

“Sono morta ma non mi sono arresa” il video postumo di Paola dopo il suicidio assistito in Svizzera - “La morte assistita non significa arrendersi. In realtà, si tratta di riprendere il controllo. Non si tratta della morte. È una questione di dignità” ha spiegato Paola Marra, la 53enne londinese che i ...fanpage

Di Paola (M5S): "Orgogliosi candidatura Antoci, sua dirittura morale un esempio per tutti" - Di Paola (M5S): 'Orgogliosi candidatura Antoci, sua dirittura morale un esempio per tutti' Palermo 21 marzo 2024 - 'La.candidatura di Giuseppe Antoci alle prossime Europee col M5S per ...virgilio