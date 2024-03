Il regista Riccardo Milani | “Un futuro migliore passa attraverso il ruolo sottovalutato e insostituibile degli insegnanti”

‘Un mondo a parte’, due maestri e una scuola da salvare. Riccardo Milani: “Un film su una battaglia per difendere il senso della comunità” - Riccardo Milani la racconta in una commedia sociale ... E Virginia che guidava come una folle sulla neve, seguendo le indicazioni del regista”. L’uscita del film, in 500 sale con Medusa dal 28 marzo, ...repubblica

Alice nella Città in tour con Riccardo Milani, per gli studenti “Un mondo a parte” - Il regista Riccardo Milani ha accompagnato nelle scuole il suo nuovo film, “Un mondo a parte”, nel corso di un tour di anteprime che in quattro giorni, dal 12 al 15 marzo, ha coinvolto circa 1.600 stu ...rbcasting

“Un mondo a parte” per tornare comunità - Pescasseroli (L'Aquila) - Una piccola scuola nel cuore del Parco Nazionale d'Abruzzo e gli abitanti di un paesino sempre più spopolato che si coalizzano ...ciakmagazine