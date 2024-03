Il programma degli italiani | Bucci in Florida e Moneta in Spagna De Luca cala un 10 a Saint Tropez

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 22 marzo 2024) Unico italiano alla finalissima mondiale della Fei World Cup Riyad, 16-22 aprile prossimo, Lorenzo Detiene da conto il suo cavallo di punta F One Usa, baio olandese di 12 anni, razza Kwpn, da Toulon. Niente gare fino all’evento conclusivo del massimo circuito professionistico indoor, dove convergeranno i finalisti dei gironi di tutti i continenti e che, ancora una volta, sarà principalmente una sfida Europa-Usa. Come noto Dedal 2021 è stato ingaggiato dalla scuderia britannica Podem Farm. Il binomio De-F One Usa era subito decollato alla grande, ma ha poi dovuto rimanere a terra a lungo per una serie di inconvenienti subìti dal cavallo, risolti nell’autunno scorso. "Come mostrato ora a Parigi F One Usa è in splendida forma – ci ha raccontato De– e non vedo l’ora di disputare questa finale di ...