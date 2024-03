Il principe William penserà solo a Kate e alla famiglia | stop agli impegni ufficiali

(Di venerdì 22 marzo 2024)Middleton dovrà affrontare un percorso di chemioterapia per prevenire una possibile recidiva. Ad annunciarlo è stata la stessassa con un video condiviso sui profilidi Kensington Palace. La notizia sta facendo il giro del mondo e ha sconvolto molto i sudditi reali, ma non...

Nuova bomba di gossip dal Regno Unito: e se l’erede al trono William avesse un’ Amante ? La stampa britannica fa un nome. Recentemente, sul web è tornata in voga una figura di spicco ma piuttosto ... (nonsolo.tv)

Londra, 22 marzo 2024 - Kate Middleton ha il cancro , è stata lei stessa ad annunciarlo con un video messaggio ai sudditi. La principe ssa ha subito spiegato che per lei è stato un forte choc, ma a ... (quotidiano)

Il principe William avrebbe scoperto che la moglie Kate Middleton ha il cancro lo scorso 27 febbraio, Quando ha improvvisamente cancellato la sua partecipazione ad un evento pubblico a Windsor per ... (fanpage)

Messaggi da tutto il mondo per Kate Middleton dopo l'annuncio del cancro: da Casa Bianca a Sunak fino Re Carlo - Da Rishi Sunak a Re Carlo passando per la Casa Bianca, tanti i messaggi per Kate Middleton dopo l'annuncio di essere malata di cancro ...notizie.virgilio

Kate Middleton, "perché sono usciti allo scoperto". Il retroscena di Gatti - Il video messaggio con cui Kate Middleton ha annunciato di essere in cura per un tumore diagnosticatole in preparazione dell'intervento ...iltempo

La principessa Kate colpita da un tumore, l’annuncio in un video alla Bbc - Kate ha detto che in questo momento lei, William e i loro tre bambini hanno bisogno "di tempo, spazio e privacy" per affrontare questa difficile prova ...varesenews