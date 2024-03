Il polpo non si alleva | è troppo intelligente Washington banna gli allevamenti e in Austria si comincia a vendere il tentacolo vegano

(Di venerdì 22 marzo 2024) Negli Stati Uniti il lavoro di sensibilizzazione di molte Ong attive nella tematica del benessere animale, sembra stia funzionando alla grande, tanto da aver messo una pietra miliare nel tema deglimenti intensivi. In questo caso si è stabilito che non esiste una forma dimento sostenibile che riguardi i polpi e proprio per questo il 13 marzo scorso il governatore di, Jay Inslee, ha firmato la legge che ne impedisce la creazione. Un caso unico al mondo che però, a quanto pare, verrà emulato molto presto anche in California e nelle Hawaii dove sono stati depositati disegni di legge simili, mentre in Canada è stata proposta una petizione per vietare questimenti. Ilnon si"I polpi sono una specie altamentee ...

