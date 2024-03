Il piano per curare i giovani di destra | trattati come malati di mente | choc in Germania

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 22 marzo 2024) La solitudine? Ti fa diventare di estrema, populista e complottista. È questo, in nuce, il messaggio tramesso dallo studio Extrem Einsam (estremasoli), parte del progetto Kollekt finanziato dal ministero della Famiglia tedesco. Uno studio secondo cui esistono legami tra l'essere soli e la tendenza a votare per laradicale. «Non si tratta di connessioni causali, c'è una correlazione», ha dichiarato a Deutsche Welle la sociologa Claudia Neu, tra le autrici dell'inchiesta. Le persone che sperimentano la solitudine per molto tempo iniziano a percepire il mondo in modo più negativo,più oscuro e minaccioso: si fidano meno degli altri, ma anche del loro ambiente e delle istituzioni democratiche. SENSO DI COMUNITÀ Un vero problema, secondo Neu, perché la democrazia prospera sulla partecipazione, e il ...