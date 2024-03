Il petrolio chiude in calo a New York a 80 | 62 dollari

Il petrolio chiude in rialzo a New York , dove le quotazioni guadagnano il 2,80% a 79,73 dollari al barile. (quotidiano)

Il petrolio chiude in calo a New York , dove le quotazioni perdono il 2,14% a 81,68 dollari al barile. (quotidiano)

Borsa: Europa chiude contrastata dopo i record, a Milano (+0,1%) giu' Cucinelli - In rialzo le utility e Nexi. Giu' il lusso in tutta Europa (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 22 mar - Chiusura contrastata per i principali listini europei nell'ultima seduta della settimana do ...borsa.corriere

Piazza Affari apre debole, Enel in calo dopo i conti - Avvio sottotono a Piazza Affari, con Enel in ribasso dopo i risultati. Oggi focus su indice Ifo e alcuni discorsi di funzionari della Bce ...borse

Prezzo petrolio in calo, Wti a 80,57 dollari - (ANSA) - ROMA, 22 MAR - Prezzo del petrolio in calo questa mattina sui mercati delle materie prime: il Wti con consegna a maggio passa di mano a ...notizie.tiscali