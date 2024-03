Il paziente al centro | le sfide della sanità di oggi nel convegno Adnkronos a Roma

Primo trapianto di un rene di maiale su un paziente in vita: evento storico - Gli esperti: "Pietra miliare della medicina". L'uomo sta bene e sta per essere dimesso. L'intervista di Laura Berti a Giuseppe Feltrin, direttore del centro Nazionale Trapianti ...rainews

Effettuato il primo trapianto di un rene di maiale su paziente in vita - L'organo ha iniziato a produrre urina poco dopo l’intervento e le condizioni del paziente continuano a migliorare, riferisce il Massachusetts General Hospital ...gazzettadelsud

Arriva il Polo UP, centro per la presa in carico di persone con la sindrome di down - E' un nuovo inizio. Così ragazzi in prima fila all'inaugurazione hanno salutato la nascita del POLO UP, nuovo centro specialistico che si occuperà della presa in carico globale delle persone con sindr ...rainews