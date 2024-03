“Il paralume è fatto di pelle umana” | la conferma agghiacciante sul reperto del lager nazista di Buchenwald

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 22 marzo 2024) Una nuova analisi scientifica, commissionata dalla fondazione Memoriale die Mittelbau-Dora,definitivamente che il cosiddetto “piccolo” della propria collezione è di. Il biologo criminale Mark Benecke illustrando le analisi giovedì a Weimar – come riporta l’emittente ZdF – ha indicato che la copertura dell’abat-jour presenta una struttura che può essere solo di materiale umano e le conclusioni di una perizia del 1992, che sostenne fosse di plastica, non “hanno alcun senso”. Si tratta di uno dei più noti reperti del memoriale deltedesco: fu in mostra all’apertura del memoriale nel 1954 e dal 1990 non è più stato esposto per motivi etici. Poco dopo la sua rimozione una perizia aveva messo in dubbio fosse di...