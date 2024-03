Il pacifismo non serve | l’Europa deve riarmarsi

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di venerdì 22 marzo 2024) Da fenomeno inattuale e che sembrava antropologicamente abbandonato, la guerra è tornata a turbare il sonno delle grandi Nazioni della Terra. Ci permettiamo di usare il termine “Nazione” nella speranza di non essere tacciati di fascismo latente o di essere dei pericolosi sovranisti. Tra chi la conduce, chi la teme e chi si prepara ad un confronto culturale con essa, dalle nebbie dell’inattualità il conflitto bellico torna con prepotenza sul palcoscenico della storia. E lo fa con tutto il fragore di cui è capace un demone per molto tempo addormentato e che si voleva rimuovere con tutta l’ipocrisia di cui solo l’odierno Occidente malandato è capace. L’economia russa non solo ha retto l’impatto delle sanzioni grazie alla ritrovata economia bellica, ma ha incrementato il suo PIL interno ben più di quanto previsto dal Fondo monetario internazionale (+3%). La spesa totale per il comparto ...