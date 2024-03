Il monologo qualunquista di Fabio Volo e le colpe del Gambero Rosso

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di venerdì 22 marzo 2024) Caro, ti chiediamo scusa. Se non riesci a capire tu – showman e scrittore tra i più fini del mainstream – come fare una spesa sensata e “giusta”, la colpa è sicuramente anche nostra che comunichiamo il mondo del cibo e del vino e che non siamo riusciti a spiegare bene e chiaramente come muoversi tra etichette e scaffali. Per questo proviamo a spiegare meglio e di nuovo alcune strategie di sopravvivenza nella spesa quotidiana. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Le Iene (@redazioneiene) Non gettiamo la spugna Certo, la cosa più sbagliata da fare – caro– è gettare la spugna! Ovvero: il mondo, la vita, la globalità sono cose complesse, per niente semplici: richiedono risposte complesse, altrimenti si va solo incontro a semplificazioni che inevitabilmente ci ...