Il mondo sta cambiando?

(Di venerdì 22 marzo 2024) Qualche giorno fa, in un quotidiano online cinese, il South China Morning Post, è stato pubblicato un articolo in cui il giornalista gastronomico di turno raccontava di come avesse gustato alcuni dei migliori piatti tradizionali di un determinato paese all’estero e non nella “casa madre”. L’articolo metteva in luce un tipo di turismo che non ricerca specialità locali quando viaggia, ma che preferisce farsi coccolare da ciò che già conosce e con cui va sul sicuro. Al di là di quelli che sono i pareri personali e anche al di là di un tipo di turismo che può essere a tratti poco illuminato (la cultura di un popolo viaggia a braccetto con il suo cibo, questo è un dato di fatto), quello che salta subito all’occhio è una relatività del gusto, che dipende dal sé, ma anche dalla cultura di provenienza. Il giornalista scrive: «Mi sono felicemente imbattuto in una pizza nella capitale ...