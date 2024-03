Il messaggio di Re Carlo alla sua amata nuora Kate | parole toccanti

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 22 marzo 2024) ReIII è "molto orgoglioso di Catherine per il suo coraggio nel parlare come ha fatto" e rimane in "stretto contatto con la sua". Lo fa sapere Buckingham Palace, come riportano i media britannici. Il Palazzo ha fatto sapere che il monarca è rimasto in stretto contatto con la principessa del Galles nelle ultime settimane, dopo il periodo trascorso in ospedale. Sia il re che la regina "continueranno a offrire il loro amore e il loro sostegno a tutta la famiglia in questo momento difficile", conclude Buckingham Palace. La principessa del Galles ha iniziato un ciclo di chemioterapia preventivafine di febbraio. A renderlo noto, parallelamente al videoin cuiha annunciato di essere in cura per un tumore, è stato Kensington Palace. ...