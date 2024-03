Il Maestro Filippo Martelli pubblica oggi il brano La notte di Firenze

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di venerdì 22 marzo 2024) Ililstrumentale Ladiche anticipa il disco Serena….mente Dopo averlo presentato in anteprima al Teatro Politeama Pratese, in occasione del concerto benefico Mille note per Giak, lo scorso 20 giugno,il nuovo singolo Ladi. Un tocco di pianoforte fa da apripista agli archi che raccontano la sensazione di quiete delle ore di buio, la serenità di una stanza che consente di riposare abbracciati alla persona cara, di chiudere gli occhi e sognare un mondo migliore. Un crescendo progressivo di variazioni armoniche conduce l’ascoltatore in un viaggio sonoro in cui immergersi ...