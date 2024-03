Il maestro Del Donno studiato negli istituti scolastici superiori italiani

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 22 marzo 2024) Tempo di lettura: 2 minutiAntonio Delè adesso anche oggetto di studio nei licei statali, con la sua presenza nel testo scolastico “Il mondo delle idee – Filosofia e musica”, di Giovanni Reale e Dario Antiseri, con testi di Gianni Garrera. L’artista beneventano risalta nel testo con la descrizione di una sua opera, una tecnica mista su tela dal titolo “Armonia”, nel paragrafo “L’equilibrio del cosmo”, accanto all’illustrazione di un’opera dell’artista Jannis Kounellis, esponente di spicco della corrente artistica definita “arte povera”. E non è la prima volta che opere dei due artisti vengono accostate, in quanto in una sala del Museo San Fedele di Milano accanto a un’opera di Kounellis è esposto un Vangelo di Antonio Del. Questa vicinanza non è casuale, ma accomuna due artisti che per le loro opere hanno spesso ...