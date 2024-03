Il lungo addio a Joe Barone della sua Pozzallo | la camera ardente | striscione viola sul Comune

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 22 marzo 2024)(Ragusa), 22 marzo 2024 – Un tributo a Joesua. Il feretro del direttore generaleFiorentina morto per un malore in hotel avvenuto domenica 17 marzo è in Sicilia, nei suoi luoghi di origine. Tutto il paese lo saluta. Ilha organizzato la. Quindi, nella giornata di sabato, la Messa. Poi la salma partirà per gli Usa.