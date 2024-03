Il lessico famigliare del ciclismo

Leggi tutta la notizia su ultimouomo

(Di venerdì 22 marzo 2024) Era la tarda primavera del 1990, fine maggio probabilmente, in quei giorni andavo spesso a pedalare da solo. Facevo quaranta, a volte cinquanta chilometri, niente di eccezionale per i ciclisti abituali, ma abbastanza per me. Più che pedalare in sé, mi piaceva l’idea di pedalare da solo nel paesaggio, un paesaggio per lunghi tratti desolante e in stato di abbandono, ma che poi cambiava e diventava ai miei occhi bello, se non bellissimo. Partivo da casa mia, da Giugliano, facevo un tratto all’interno del paese e poi mi buttavo – sprezzante del pericolo – sulla circonvallazione esterna. Una strada a doppia corsia per senso di marcia che da Napoli arrivava e ancora arriva fino al litorale Domitio. Dopo aver fatto un lungo pezzo di quella strada – superato da auto e camion, i cui conducenti mi guardavano come si guarda un folle, e osservato i negozi che vendevano cose per il mare, qualche ...