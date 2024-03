Il lago vulcanico più grande d’Europa si trova a 2 ore da Roma | da qui il panorama è mozzafiato

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di venerdì 22 marzo 2024) Stiamo parlando delBolsena, ilcon una superficie pari a 113.5 chilometri formatosi nel corso di vari millenni in seguito alle eruzioni del sistemadei Monti Volsini. ShutterstockQuestosi distingue per la sua natura incontaminata che offre un habitat ideale per una ricca varietà di specie animali come la tinca, il luccio, il cefalo, le anguille, il gambero di fiume e il granchio d’acqua. Le sue acque sono anche un crocevia per numerosi volatili, tra cui i fistoni turchi, le folaghe, le morette, gli aironi e le garzette. I pescatori non a caso sono soliti frequentare queste acque, da cui sono abituati ad attingere per bere durante la navigazione e per cuocere la tipica “sbroscia” . Una deliziosa zuppa di pesce che i pescatori preparavano con i pesci del luogo e l’acqua del ...