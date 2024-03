Il governo statunitense fa causa alla Apple per pratiche monopolistiche legate all’iPhone

Il governo statunitense ha annuncia to il 20 marzo nuove regole per le emissioni delle automobili , le più severe mai adottate, allo scopo di accelerare la transizione verso i veicoli elettrici. ... (internazionale)

Dove si usa la fame come arma - Nel corso dei due anni di guerra, il governo etiope ha posto un vero e proprio assedio ... Facendo invece qualche passo indietro nella storia, durante la guerra del Vietnam l’esercito statunitense ...editorialedomani

Conflitto Palestina, Blinken in Israele per negoziare una tregua a Gaza: l’ONU vota sul cessate il fuoco - Il Segretario di Stato americano, Antony Blinken, si trova oggi in Israele per cercare di mediare una tregua a Gaza e persuadere il governo di Tel Aviv ad accettare un cessate il fuoco.ilquotidianoitaliano

FTX, le richieste di risarcimento vanno da 3 a 5 miliardi di dollari - Tra i 3 e i 5 miliardi di dollari: questo è il primo conto presentato dal governo degli Stati Uniti alla proprietà ... Un uragano per il quale, ora, la giustizia statunitense è chiamata a dispensare ...tag24