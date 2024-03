Il Giugliano ospita l’Avellino al De Cristofaro | le parole del tecnico in conferenza stampa

Le partite di oggi: il programma di sabato 16 marzo - Quattro fare in Serie A, alle 15.00 Monza-Cagliari e Udinese-Torino, alle 18.00 lo scontro salvezza fra Salernitana e Lecce mentre stasera il Frosinone ospita la Lazio. Questo il programma calcistico ...tuttomercatoweb

Giugliano-Benevento 1-2: Lanini e Ciciretti ribaltano il derby nella ripresa - Derby del sabato sera all’Alberto De Cristofaro, dove il Giugliano ospita il Benevento nel match valido per la 32esima giornata del girone C della Serie C 2023-24, la tredicesima del girone di ritorno ...tvsette

Serie C – Girone C: presentazione della 32esima giornata. Spicca il derby campano Giugliano-Benevento - Entra nel vivo il campionato di serie C con le squadre che si preparano ad affrontare la 32esima giornata, che sarà spalmata in quattro giorni. Si incomincia venerdì sera con l’anticipo Catania-Audace ...internapoli