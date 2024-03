Il genio visionario di Escher arriva a Ferrara

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 22 marzo 2024), 22 marzo 2024 - Nello stesso giorno in cui inaugura la cattedrale didopo i restauri dovuti al terremoto del 2012, a Palazzo dei Diamanti di, da domani, sabato 23 marzo fino al 21 luglio, saranno esposte per la prima volta le opere di, artista geniale e, capace di portare in mondi eccezionali e surreali, con più punti di vista come nella sua famosa opera ‘Relatività’, trasportando l’osservatore all’interno di mondi immaginifici e apparentemente impossibili. Maestro olandese che ha vissuto in ltalia fra le due guerre, capace di giocare con suggestioni, teoremi geometrici, intuizioni matematiche, riflessioni filosofiche fino ai paradossi della logica influenzando anche il mondo del design e della pubblicità. Si tratta di una mostra importante, curata da ...