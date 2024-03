Il fiorentino» Spalletti Ha fatto di più lui che altri in una vita»

(Di venerdì 22 marzo 2024) "Siamo vicini alla famiglia di Barone, alla Fiorentina, al presidente Commisso. Sappiamo che valore perdiamo nel nostro sport. Ha influenzato più il calcio lui in questi cinque anni che tantiin una". Lo ha detto al sito della Figc il ct dell’Italia Lucianodagli Stati Uniti.ha poi aggiunto: "Lo conferma anche il suo amore per il calcio, la Fiorentina e la Nazionale. Mi raccontava Gravina che quando gli ha donato la maglia della Nazionale con il suo nome dietro si è messo quasi a piangere per l’emozione. Quando abbiamo avuto bisogno della Fiorentina come per il preparatore dei portieri Marco Savorani, portato nel mio staff, la Fiorentina è stata entusiasta di vedere un pezzo della loro squadra dentro la Nazionale. Una perdita importantissima per il futuro dello sport e del calcio".

COR. FIO, In diecimila per l'ultimo saluto a Barone - "In 10mila per l'addio a Barone" -. Questo il titolo che campeggia nella prima pagina di oggi, giovedì 21 marzo 2024, del Corriere fiorentino, che dedica ampio spazio al ...firenzeviola

Spalletti: “In 5 anni Barone ha influenzato il calcio più di altri che ci sono da una vita” - La Nazionale italiana è negli Stati Uniti dove giovedì sfiderà in amichevole il Venezuela e domenica l'Ecuador. Dal ritiro azzurro il commissario tecnico Luciano Spalletti ha avuto modo di parlare anc ...informazione

Tennis Miami Open: Cobolli in rimonta contro Nishioka, Vavassori vince e sarà derby con Sinner, avanza Giorgi - Primo turno in corso all’ATP Masters 1000 di Miami: niente da fare per Darderi contro Shapovalov; Camila Giorgi avanza e trova la Swiatek. Cobolli batte in rimonta il giapponese Nishioka ...sport.virgilio