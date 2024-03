Il dolce post Andreas Muller | “papà sciolto” da Ginevra e Penelope

(Di venerdì 22 marzo 2024)ha condiviso delle dolci parole per le sue primogenite. Su Instagram, il neo27enne ha infattiato alcune foto delle sue due gemelline,, avute il 18 marzo 2024 dalla coreografa Veronica Peparini, scrivendo: “stringe il pollice delsorride al. Il. Non vediamo l’ora di uscire da qui tutti insieme e portarvi a casa“. Le due piccole sarebbero quindi ancora sotto osservazione, ma tutto sembrerebbe essere andato per il meglio. Dopo il parto, il coreografo aveva condiviso l’emozione di diventarein alcune storie Instagram, nelle quali aveva scritto: “Sono emozionatissimo. Ho vissuto la ...

Aurora Ramazzotti pubblica sui social un dolce post di auguri per la sorella Celeste , che oggi compie 9 anni L'articolo Aurora Ramazzotti , il dolce post di auguri per la sorella Celeste proviene da ... (novella2000)

A C'è posta per te Furkan Palali di Terra Amara si è commosso fino alle lacrime durante il regalo di Roberta per la mamma Antonella L'articolo Che dolcezza Furkan Palal? , Fikret di Terra Amara! ... (novella2000)

"Sono diventata di nuovo mamma a 53 anni": Veronica Peparini e il suo augurio alle donne - Dopo la nascita delle gemelle, Veronica Peparini ha lanciato un messaggio di speranza: “Non pensavo che la vita mi potesse dare tanto”.gravidanzaonline

E’ morto Antonio Mennella, il maestro pasticciere e imprenditore del dolce e del gelato - Aveva 76 anni il maestro pasticciere e imprenditore del dolce e del gelato Antonio Mennella, morto mercoledì 20 marzo all’Ospedale del Mare di Napoli. Antonio Mennella, nel 1969, ha aperto la prima pa ...internapoli

Amici, ex allieva incinta per la terza volta: il dolce annuncio su Instagram - Susy Fuccillo, nota per aver preso parte alla settima edizione di Amici, si prepara a diventare mamma per la terza volta. Ad annunciarlo è stata proprio ...dailynews24