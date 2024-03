Il dilemma strategico dell’Europa che si prepara alla guerra

Leggi tutta la notizia su it.insideover

(Di venerdì 22 marzo 2024) “Mobilitazione” è la parola d’ordine. “Economia di” un concetto uscito dai pensatori storici e strategici per diventare tema di dibattito politico. E lo stesso concetto dizionenon è tabù. Il Consiglio Europeo di marzo, in assenza di discussioni strategiche su temi contendibili per le Europee, si concentra sulla torsione del Vecchio InsideOver.