Il dibattito pubblico è impermeabile alla prova dei fatti | ma non ai putinismi

(Di venerdì 22 marzo 2024) Questo è un articolo del numero speciale di Linkiesta Paper, pubblicato in occasione del secondo anniversario della guerra in Ucraina. In edicola a Milano e Roma e negli aeroporti e nelle stazioni di tutta Italia. È ordinabile qui. Nel corso di questi due anni di guerra il sostegno dell’opinione pubblica italianacausa ucraina si è andato progressivamente raffreddando, senza dubbio anche grazie al contributo di una stampa e di una televisione apparse sin dall’inizio assai ricettive verso tutte le categorie interpretative, chiamiamole così, elaborate dal Cremlino. A cominciare, ovviamente, dal ritornello sulla “guerra per procura”, un modo sofisticato di defraudare gli ucraini persino della propria autonomia di individui e della responsabilità delle proprie scelte, riducendoli a semplici marionette degli americani. Questa lettura accoglie di fatto il punto ...