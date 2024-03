Il concerto per la pace Successo in Collegiata

Il concerto di Iva Zanicchi in programma per venerdì 15 marzo al Teatro Alessandrino di Alessandria era stato "rinviato a causa di una forte raucedine della cantante". Lo aveva comunicato ... (iltempo)

Lituania: annullato il concerto di Pupo per per protesta dopo la sua esibizione del cantante al Cremlino Lituania: annullato il concerto di Pupo del 26 aprile a Siauliai per protesta dopo ... (puntomagazine)