Il commento Quel filo sottile che lega Motta a Bernardini

(Di venerdì 22 marzo 2024) Tassi Fosse vivo Umberto Eco gli dedicherebbe un saggio. “Fenomenologia di Thiago”. Suona benissimo e potrebbe aiutare a spiegare un fenomeno mediatico senza precedenti (o quasi) nella grande riserva del tifo rossoblu. Se ripenso agli ultimi allenatori che hanno scatenato, in ere diverse, l’entusiasmo della piazza, vedo un denominatore comune. Maifredi, Mazzone e Mihajlovic erano personaggi carismatici, sempre sopra le righe. Ottimi comunicatori, istrioni del calcio, con storie di vita a colori forti alle spalle: la metamorfosi di Maifredi da venditore di champagne a stella della panchina, la romanità traboccante di Mazzone er Magara, lo sguardo fiero di chi ha assaggiato il sapore della guerra in Sinisa. Facile amare personaggi a tinte forti capaci di far volare il Bologna e pure la fantasia. L’italo-brasiliano Thiago si porta dietro le stimmate del ...