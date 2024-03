Il Caffé Scienze nelle parole del suo organizzatore

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 22 marzo 2024) E adesso.... le domande le facciamo noi. Al professor Alessandro Fantozzi, docente di matematica ealla Secondaria di Terricciola e coordinatore del Caffè. Perché ha scelto il tema della vite? "La coltivazione della vite è una mia passione personale, è una coltura strettamente legata al nostro territorio tanto che Terricciola è conosciuta come ’Città del vino’ ed ha un fascino particolare perchè si presta ad essere indagata da tanti punti di vista: storico, letterario, artistico, religioso oltre che botanico. Ottimo argomento per sviluppare percorsi di didattica". Quali obiettivi si è posto? "Mi piaceva l’idea che per un giorno gli insegnanti foste voi, che vi cimentaste nel difficile compito di divulgare la conoscenza a persone diverse per età, preparazione culturale e interessi personali, e che percepiste la scuola come centro di ...