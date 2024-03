Il buffet romano di Call my Agent e la realtà che supera la fiction

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di venerdì 22 marzo 2024) Sono una delle molte che per anni si sono interrogate sull’assenza di star system in questo derelitto paese. Poi è successo l’imprevisto: ora uno star system non c’è più da nessuna parte. Ora hanno tutti un telefono con la telecamera, pubblicano tutti la loro vita come tante Vongola75, e star system l’è morto. Ricopio da un articolo che pubblicò Esquire sul trentennale di Planet Hollywood, un’americanata che se c’eravate negli anni Novanta ve la ricorderete, una maragliata che prevedeva che il pubblico medio fosse disposto a pagare di più un hamburger non particolarmente buono se sapeva che quella era l’hamburgeria dello star system. «C’era un tempo, prima delle storie di Instagram e dei reality in tv, in cui noi gente normale quelli famosi li vedevamo o interpretare un personaggio sullo schermo, o da Letterman, o sulle pagine di People. Sembravano pazzescamente distanti e glamour. Ma ...