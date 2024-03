Il Bonus benzina 2024 non c’è | ma non tutto è perduto | in quali agevolazioni sperare

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di venerdì 22 marzo 2024) Ilda 200 euro nelnon è stato confermato nelle forme che siamo stati abituati a conoscere, salvo aggiustamenti in corso d’opera che potrebbero arrivare nel prossimo futuro. Ma non: è ancora possibile ottenere uno sconto sul carburante, ma non tramite quello che è passato alle cronache come. NessunnelIlè stato un fringe benefit erogato dai datori di lavoro ai dipendenti volto ad agevolare l’acquisto del carburante per abbattere il caro. Nel 2022 e nel 2023 i datori di lavoro hanno potuto scegliere se erogare ilai dipendenti usufruendo dell’esenzione ...