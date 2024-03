Iervolino “Stagione sfortunata”

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di venerdì 22 marzo 2024) Danilo, presidente della Salernitana, ha parlato a Tuttosport delle possibili riforme del calcio italiano e non solo. Le sue dichiarazioni: RIFORME – «Riforma del rapporto contrattuale con i giocatori; la possibilità di inserire una regola che non consenta l’iscrizione ai campionati a chi non può garantire la sostenibilità; una riforma del sistema arbitrale che, non per fare polemica, ma sta scontentando quasi tutti e secondo me dovrebbe rinnovarsi pensando ad esempio di creare un albo professionale ad hoc ; il rapporto con gli agenti che deve essere rivisto con interessi allineati; una maggiore convergenza in Lega per riuscire a creare un sistema, pur nella sana concorrenza». CONTRATTO CALCIATORI – «Il tipo di rapporto attuale è il vero male del calcio, perché noi trattiamo come “dipendenti” quelli che nella sostanza sono dei professionisti, ...