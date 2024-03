Identità Digitale | come funzionerà l’EUDI Wallet | l’app europea

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di venerdì 22 marzo 2024) L’Italia corre parallelamente al sistema europeo e approva il Sistema di portafoglioitaliano, il Sistema IT, stabilito nel Decreto Legge 2 marzo 2024, n. 19 che modifica il Codice dell’Amministrazione(CAD). E in Europa? EUDIè il protagonista indiscusso del nuovo regolamento europeo eIDAS 2. Il programma per il decennoi2030 Il programma strategico per il decennio2030 individua le finalità e gli obiettivi digitali che dovrebbero condurre entro il 2030 a un’ampia diffusione di un‘affidabile, volontaria e controllata dagli utenti, riconosciuta in tutta l’Unionee che consente a ciascun utente di controllare i propri dati in tutte le interazioni online. La ...