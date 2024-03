Icy Subzero | fuori il nuovo singolo dal titolo I Can Fly

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di venerdì 22 marzo 2024) Icypubblica in radio e in digitale ilI Can Fly, un mix di sonorità urban reggaeton Icyè pronto a rientrare nei panni del suo personaggio più street, con un banger costruito sull’autocelebrazione e sugli stereotipi più potenti del gangsta rap. E, come sempre, lo fa in grande stile:ora, in radio e in digitale ilI Can Fly (Columbia Records/Sony Music Italy). Un mix di sonorità urban reggaeton, che con un beat incalzante e una vocalità profonda, ci trascinano dalle barre delle strofe all’esplosione del ritornello, arricchito da un coro in spagnolo. Seguendo il ritmo, immaginarci in un club sud-americano sarà facilissimo e la voglia di sfociare in un movimento liberatorio sarà incontenibile. Dopo 1 Messaggio, Icy ci ...