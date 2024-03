I ribelli del lockdown | l’ingegnere confessa | “Durante il Covid ho preso 25 multe | non ne ho pagata nemmeno una”

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 22 marzo 2024) Rimini, 23 marzo 2024 – Quei giorni ce li ricordiamo bene tutti, come fossero ieri. I divieti. La caccia alle mascherine. Le file ai supermercati. Ristoranti e negozi chiusi, così come tante altre attività. Quattro anni fa a marzo scattava il primoa causa del, andato avanti fino a maggio. E in quei due mesi a Rimini (tra le province col più alto numero di contagi in Italia) i controlli delle forze dell’ordine per far rispettare i divieti anti-furono serratissimi: 72.457 le persone fermate e sottoposte a verifiche, 1.997 quelle sanzionate. Tra i multati, molti non hanno mai pagato le sanzioni, ritenendola ingiuste. E così ha fatto anche Erminio Nobili,– di origine bolognese – residente a Riccione, che collezionò in poche settimane tantissime. Nonostante i ...