I ragazzi di PizzAut a Cesate con il loro truck food per far provare una pizza speciale

(Di venerdì 22 marzo 2024) Idisaranno adomani, sabato 23 marzo, per sfornare “le pizze più buone della galassia conosciuta”, come recita ilslogan. Aconla “più buona della galassia conosciuta” Ilsarà nel parcheggio del supermercato Coop di via Scarlatti., l’associazione che opera nell’ambito della ristorazione ...

Al G7 dell'inclusione, in omaggio le opere dei ragazzi di FacciaVista - L'annuncio del ministro alla disabilità e all'inclusione Alessandra Locatelli a Perugia. Il dono istituzionale per i ministri dei diversi Paesi che saranno all'evento di Assisi il prossimo ottobre rac ...corriere

PizzAut: il miracolo dell'inclusione - Nico Acampora è il fondatore del primo ristorante in Italia gestito da giovani autistici: «Questi ragazzi non sono un peso per la società, ma una risorsa. Il lavoro può fare miracoli» ...famigliacristiana

L’orgoglio del papà di PizzAut: "Leo era invisibile, ora è felice" - Leo ha preparato un dolce per San Giuseppe, a scuola. Forse non c’è regalo più grande per Nico Acampora, il papà di PizzAut e degli autistici d’Italia, che con i suoi locali ha portato la loro realtà ...quotidiano